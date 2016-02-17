"Батькивщина" инициирует в Раде отставку Яценюка: ждет поддержки от "уже несуществующей коалиции"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

“Более того, я считаю, что это постановление должны подписать все фракции бывшей коалиции, потому что сейчас ее уже, к сожалению, не существует”, - сказала Тимошенко.

По словам Тимошенко, на встрече с президентом обсуждалась ситуация вокруг голосования за выражение недоверия правительству.

По ее мнению, необходимо “пойти другим путем, который предусматривает Конституция”. “Это правительство должно уйти в отставку. Но теперь мы полгода не можем его отправлять, потому что вчера голосование провалилось”, - сказала она.

Как сказала Тимошенко, “мы предложили воспользоваться другими положениями Конституции и внести постановление об увольнении премьер-министра Украины”. “Это то, что Конституция допускает, и до конца этой недели мы бы могли, если бы нашли консенсус среди демократических сил, мобилизовали всех, кто по уважительным причинам не был в Верховной Раде во время голосования за отставку правительства, и могли бы до конца этой недели проголосовать постановление об отставке премьер-министра, которая за собой влечет также отставку правительства”, - сказала Тимошенко.

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Таким образом, по ее словам, можно было бы создать новую коалицию на базе демократических сил, и никаких “гибридных” вариантов не может быть. "И создать технократическое правительство, в котором категорически не будет никаких политических квот, которое не будет навязано новому техническому премьер-министру, которое будет создано в кулуарах по договоренности с кланами", - заявила Тимошенко.

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“Если не будет такого решения и если на самом деле этот так называемый “статус-кво олигархический” останется в парламенте и правительстве, тогда, я считаю, что все демократические силы в парламенте должны выйти из коалиции”, - сказала она и отметила, что это касается не только фракций, но и индивидуального выхода депутатов из состава коалиции.

Как сказала Тимошенко, “мы должны запустить процесс отсчета 30 дней относительно несоздания коалиции, и тогда нужно идти на досрочные парламентские выборы”.

Тимошенко также сообщила, что целью ее встречи с Порошенко было обсуждение путей выхода из патовой политической ситуации. “Такие пути, которые усилят Украину, сохранят все надежды и шансы на существенные изменения по преобразованию Украины в сильное европейское государство”, - сказала она.

Как отметила лидер "Батькивщины", она не может сказать, что “договорились” с президентом. “Потому что президент сейчас собирает свою фракцию. После того он будет еще приглашать разных лидеров фракций”, - объяснила Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но постановление о недоверии Кабмину не поддержала. За выражение недоверия правительству проголосовало только 194 депутата.

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Сегодня, 17 февраля, фракция «Батькивщина» заявила о выходе из парламентской коалиции.