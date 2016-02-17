"Нардепы снова вносят существенные правки": в Минюсте заявили об угрозе непризнания ЕС "безвизовых" законов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле администрации президента.

Петренко напомнил, что завтра парламент должен во втором чтении рассматривать ряд “безвизовых” законопроектов.

Читайте такжеПорошенко внес в Раду пакет "неотложных безвизовых" законопроектов

“Сейчас есть большая проблема, что наши народные депутаты вносят туда целый ряд изменений, как это было в ноябре прошлого года... что фактически ставит под угрозу, что те тексты, которые были согласованы с нашими европейскими экспертами, снова будут настолько изменены, что Европейская комиссия не сможет признать их соответствующими европейским стандартам”, - сказал он.

Читайте такжеТурция вводит визовый режим для журналистов из России

Так, отметил министр, сегодня проводилось совещание с представителями администрации для того, чтобы согласовать позиции и завтра убедить народных депутатов голосовать за антикоррупционные безвизовые законы в редакции, максимально приближенной к редакции первого чтения.