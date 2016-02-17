"Нардепы снова вносят существенные правки": в Минюсте заявили об угрозе непризнания ЕС "безвизовых" законов
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что внесение множества изменений в “безвизовые” законопроекты может привести к признанию их несоответствующими европейским стандартам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле администрации президента.
Петренко напомнил, что завтра парламент должен во втором чтении рассматривать ряд “безвизовых” законопроектов.
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“Сейчас есть большая проблема, что наши народные депутаты вносят туда целый ряд изменений, как это было в ноябре прошлого года... что фактически ставит под угрозу, что те тексты, которые были согласованы с нашими европейскими экспертами, снова будут настолько изменены, что Европейская комиссия не сможет признать их соответствующими европейским стандартам”, - сказал он.
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Так, отметил министр, сегодня проводилось совещание с представителями администрации для того, чтобы согласовать позиции и завтра убедить народных депутатов голосовать за антикоррупционные безвизовые законы в редакции, максимально приближенной к редакции первого чтения.