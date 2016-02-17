"Беркуту" раздали спецсредства с вредными веществами из России во время Майдана 18 февраля - следствие

13:31, 17 февраля 2016
Политика
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Во время Майдана 18 февраля 2014 года спецподразделению «Беркут» и внутренним войскам были розданы специальные средства усиленного действия с вредными веществами, поступившими из России.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, 18 февраля 2014 года на вооружение «Беркуту» и внутренним войскам были предоставлены поступившие из России в противоправный способ спецсредства усиленного действия, которые не прошли экспертизу.

«Отдельные из них, по заключениям экспертиз на настоящее время, содержали крайне вредные вещества. Эти вещества ни в каких спецсредствах стран мира не применяются. По состоянию на 18 февраля 2014 года правоохранителям были розданы светошумовые и газовые гранаты», - добавил Горбатюк.

Ранее сегодня в ГПУ заявили, что в феврале 2014 года тогдашняя власть не предпринимала никаких шагов для мирного урегулирования ситуации и разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства.

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