"Беркуту" раздали спецсредства с вредными веществами из России во время Майдана 18 февраля - следствие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, 18 февраля 2014 года на вооружение «Беркуту» и внутренним войскам были предоставлены поступившие из России в противоправный способ спецсредства усиленного действия, которые не прошли экспертизу.

«Отдельные из них, по заключениям экспертиз на настоящее время, содержали крайне вредные вещества. Эти вещества ни в каких спецсредствах стран мира не применяются. По состоянию на 18 февраля 2014 года правоохранителям были розданы светошумовые и газовые гранаты», - добавил Горбатюк.

Ранее сегодня в ГПУ заявили, что в феврале 2014 года тогдашняя власть не предпринимала никаких шагов для мирного урегулирования ситуации и разработала план разгона Майдана, который не исключал убийства.