Ситуация с голосованием за недоверие правительству углубила политический кризис - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в сессионном зале.

«Я думаю, что вчера то, что, с одной стороны, парламент признал работу правительства неудовлетворительной, а с другой стороны - даже не удосужился дать необходимое количество голосов за то, чтобы его отправить в отставку, не решило кризис, а наоборот, его усугубило», - сказал спикер.

Читайте такжеГройсман обещает "возобновить настоящий контроль" Рады за действиями Кабмина

Гройсман высказал мнение, что «либо в течение недели будет найдено решение именно здесь, в парламенте, политическими силами и предложена модель выхода из этой ситуации, либо нынешнее правительство должно быть полностью перезагружено, а если понадобится - и этот парламент».

«По-другому быть просто не может», - заявил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержал. В частности, «за» выражение недоверия Кабинету министров проголосовали всего 194 депутата при необходимых 226.