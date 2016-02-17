Фракция "Самопомич" не будет принимать участия в сегодняшнем заседании Рады
Фракция "Самопомич" в среду, 17 февраля, не придет на заседание Верховной Рады из-за провального голосования по отставке правительства.
Об этом говорится в заявлении политической силы на странице Facebook.
"В Украине состоялся циничный правительственный переворот с участием президента, премьера, клептократической части коалиции и олигархического блока", - говорится в сообщении.
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"Украина получила нелегитимное правительство, работа которого признана неудовлетворительной, но который оставили при власти. Шанс на нормальное публичное управление государством утрачен", - заявляют в "Самопомочи".
В Україні відбувся цинічний урядовий переворот за участю президента, прем'єра, клептократичної частини коаліції та оліга...Posted by Об'єднання "Самопоміч" on Tuesday, February 16, 2016
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.