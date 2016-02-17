Фракция "Самопомич" не будет принимать участия в сегодняшнем заседании Рады

Об этом говорится в заявлении политической силы на странице Facebook.

"В Украине состоялся циничный правительственный переворот с участием президента, премьера, клептократической части коалиции и олигархического блока", - говорится в сообщении.

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"Украина получила нелегитимное правительство, работа которого признана неудовлетворительной, но который оставили при власти. Шанс на нормальное публичное управление государством утрачен", - заявляют в "Самопомочи".

В Україні відбувся цинічний урядовий переворот за участю президента, прем'єра, клептократичної частини коаліції та оліга... Posted by Об'єднання "Самопоміч" on Tuesday, February 16, 2016

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада не приняла резолюцию о недоверии Кабмину и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.