Журналист опубликовал правки, которые фактически лишают смысла закон "О предотвращении коррупции"
Депутат с голоса внес поправки в закон "О предотвращении коррупции", которыми фактически похоронил все ожидания результатов его работы и действительной борьбы с коррупционерами на государственных должностях.
Журналист Денис Бигус опубликовал перечень правок, которые были внесены с голоса депутатом Денисенко прямо перед голосованием за возврат электронного декларирования.
Список журналист обнародовал на своей странице в Facebook, указав, что в перечне могут присутствовать мелкие неточности:
- декларирование финансовых обязательств теперь начинается с цифры или в 2 (по бумажной версии) или в 3 (по версии с голоса) раза выше. Со 100 или 150 минимумов соответственно;
- декларирование расходов подняли с 20 до 100 минимумов;
- декларирование наличных и банковских средств подняли с 50 до 100 минимумов;
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- членов семьи переформулировали так, что остались только мужья/жены и дети;
- в декларации больше не указывается место фактического проживания, только регистрация;
- можно не указывать стоимость имущества, если оно не является источником дохода;
- ответственность - с 2017 года;
- декларируется только то движимое имущество, которое приобретено после начала новой системы декларирования.
Как сообщал УНИАН, Рада приняла в первом чтении и в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно работы электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления)" (регистрационный № 3755).
Данный законопроект был полностью изменен, и в сессионном зале устно был оглашен его текст.
Проектом закона предусмотрено уже в 2016 году начать работу электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Итак, вот перечень правок, которые были внесены с голоса депутатом Денисенко прямо перед голосованием за возврат электро...Опубліковано Denys Bigus 16 лютого 2016 р.