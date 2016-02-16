Журналист опубликовал правки, которые фактически лишают смысла закон "О предотвращении коррупции"

Журналист Денис Бигус опубликовал перечень правок, которые были внесены с голоса депутатом Денисенко прямо перед голосованием за возврат электронного декларирования.

Список журналист обнародовал на своей странице в Facebook, указав, что в перечне могут присутствовать мелкие неточности:

- декларирование финансовых обязательств теперь начинается с цифры или в 2 (по бумажной версии) или в 3 (по версии с голоса) раза выше. Со 100 или 150 минимумов соответственно;

- декларирование расходов подняли с 20 до 100 минимумов;

- декларирование наличных и банковских средств подняли с 50 до 100 минимумов;

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- членов семьи переформулировали так, что остались только мужья/жены и дети;

- в декларации больше не указывается место фактического проживания, только регистрация;

- можно не указывать стоимость имущества, если оно не является источником дохода;

- ответственность - с 2017 года;

- декларируется только то движимое имущество, которое приобретено после начала новой системы декларирования.

Как сообщал УНИАН, Рада приняла в первом чтении и в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно работы электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления)" (регистрационный № 3755).

Данный законопроект был полностью изменен, и в сессионном зале устно был оглашен его текст.

Проектом закона предусмотрено уже в 2016 году начать работу электронной системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении коррупции".