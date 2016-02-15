Гройсман говорит, что ему пока не предлагали премьерское кресло

Об этом спикер Верховной Рады Владимир Гройсман заявил во время брифинга, передает "112 Украина".

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"На данный момент никаких предложений по Гройсману Владимиру Борисовичу и того, чтобы занять должность премьер-министра, ко мне не поступали. Ни от президента, ни от коалиции, ни от народных депутатов", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не оставляет идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.

Также как минимум две фракции коалиции открыто выступили за его отставку – это "Самопомич" и "Батькивщина".

16 февраля в Раде состоится отчет Кабмина перед парламентом, по итогам которого решится будущее правительства.