Проблема Крыма никогда не будет закрыта, пока РФ не вернет полуостров в состав Украины - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о "закрытии вопроса Крыма".

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"Россия мечтает закрыть вопрос Крыма? Но этот вопрос никогда не будет закрыт для нас и для мирового сообщества, как и вопрос Донбасса, пока оккупированные территории не вернутся в состав Украины и пока не будут восстановлены границы нашего государства, признанные мировым сообществом", - подчеркнул Турчинов.

По словам секретаря СНБО, для России есть только одна возможность "закрыть этот вопрос" - "убраться с оккупированных территорий".

"В Библии сказано: кто сеет ветер, пожнет бурю. Это означает, что агрессор, который создает прецедент, пытаясь изменить существующие границы, скоро сам столкнется с этим вопросом, но в значительно больших и разрушительных масштабах. Ведь Россия в условиях глубокого кризиса и самоизоляции со временем не будет способна не только удерживать национально-территориальные автономии, но и территории, которые были оторваны от других стран, начиная от Дальнего Востока и заканчивая крайними западными областями", - заявил Турчинов.