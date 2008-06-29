Обнаружено тело президента Афганистана, убитого в 1978 году

В Афганистане обнаружены два массовых захоронения, в одном из которых найдены останки первого президента страны Мохаммеда Дауда Хана, убитого во время государственного переворота 1978 года.

Как рассказал внук бывшего президента, вместе с Даудом Ханом похоронены члены его семьи и правительственные чиновники. По словам внука Дауда Хана, тела убитых были опознаны по одежде и обуви, сообщает агентство Reuters.

Захоронение обнаружено специальной комиссией, которую назначил президент Афганистана Хамид Карзай по просьбе членов семьи Дауда Хана.

Дауд Хан пришел к власти в результате государственного переворота 1973 года, когда был свергнут последний король Афганистана, его двоюродный брат Захир Шах. Дауд Хану пришлось противостоять натиску исламских радикалов с одной стороны и просоветской НДПА - с другой. Период правления Дауда характеризуется как диктатура и привел к Апрельской революции 1978 года, во время которой Дауд Хан с приближенными был застрелен в президентском дворце.

Лента.ру