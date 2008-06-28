Путин рассказал, что будет делать Россия, если Украина вступит в НАТО

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что в случае вступления Украины в НАТО это может заставить Россию перенести производство ряда военных технологий на свою территорию. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Москве по итогам российско-украинских межправительственных переговоров, передает корреспондент УНИАН.

«Наверное, мы сможем продолжить какую-то кооперацию, но по чувствительным технологиям мы, конечно, заранее подумаем о том, - а к таким технологиям относятся ракетные технологии, высокие технологии, - такие технологии мы несмотря ни на какие затраты перенесем на территорию Российской Федерации», - сказал В.ПУТИН

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс будет принято только после всенародного референдума.

«Что же касается вступления Украины в НАТО, я могу твердо сказать, что мнение народа Украины для нас есть определяющее, и поэтому любой путь, который Украина будет проходить в этом направлении, будет осуществляться только после всеукраинского референдума, где народ Украины сможет сказать свое слово», - отметила она.