Климкин: Каждую встречу в Мюнхене буду начинать с вопроса геноцида Россией крымских татар
12:52, 12 февраля 2016Политика
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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на каждой встрече в Мюнхене будет поднимать вопрос геноцида крымских татар со стороны России, оккупировавшей Крым.
Климкин в Мюнхене поднимет вопрос "очередной волны геноцида" крымских татар / Фото УНИАН
Об этом он написал в Twitter.
«Каждую свою встречу в Мюнхене буду начинать с вопроса об очередной волне геноцида крымских татар. Мир узнает правду о преступлениях оккупанта», - заявил министр.
Напомним, сегодня в Германии начала работу 52-я Мюнхенская конференция по безопасности.
В свою очередь украинский МИД сегодня выпустил заявление, в котором отмечается, что "Кремль повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов XX века, а также геноцид крымских татар 1944 года".
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