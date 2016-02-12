Климкин: Каждую встречу в Мюнхене буду начинать с вопроса геноцида Россией крымских татар

Об этом он написал в Twitter.

«Каждую свою встречу в Мюнхене буду начинать с вопроса об очередной волне геноцида крымских татар. Мир узнает правду о преступлениях оккупанта», - заявил министр.

Напомним, сегодня в Германии начала работу 52-я Мюнхенская конференция по безопасности.

В свою очередь украинский МИД сегодня выпустил заявление, в котором отмечается, что "Кремль повторяет ужасные советские репрессии 30-х годов XX века, а также геноцид крымских татар 1944 года".