Онищук инициирует переход к двухпалатному парламенту в Украине

Создание двухпалатного парламента сегодня является одним из приоритетных путей реформирования украинского парламентаризма.

Такое мнение в своей статье в «Зеркале недели» (№24 от 28 июня - 4 июля 2008 года) высказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

По словам министра, распространение бикамерализма является одной из самых выразительных тенденций современного конституционализма как в странах Европы, так и в мире в целом.

«Если в начале 70-х годов XX ст. двухпалатные парламенты были в 45 странах мира, то в 2008 году их количество достигло 70. Еще около десяти государств готовятся перейти к бикамеральной структуре своих парламентов», - заявил Н.ОНИЩУК.

По его мнению, двухпалатный парламент сможет лучше работать над большим количеством задач, которые появляются перед современным законодательным органом. «Множественность задач и функций, стоящих перед современными парламентами, объективно обуславливает осложнение их построения, то есть внутренней структуры», - утверждает министр юстиции.

Кроме того, две палаты законодательного органа смогут, по мнению Н.ОНИЩУКА, лучше обеспечивать механизм разделения ветвей власти. «Двухпалатные парламенты стали шагом вперед в направлении совершенствования принципа раздела власти и механизмов сдержек и противовесов (checks and balance) между их ветвями», - заявил он.

Также, считает Н.ОНИЩУК, двухпалатный парламент будет способствовать дальнейшей демократической децентрализации страны.

«Многие современные страны определяют приоритетом своей внутренней политики децентрализацию, которая предусматривает представительство на общенациональном уровне легитимных интересов территорий. Верхняя палата двухпалатных парламентов в унитарных государствах позволяет эффективно обеспечивать такое представительство», - подчеркнул министр юстиции.