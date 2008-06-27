Черноморский флот переходит на комплектование контрактниками

Главной задачей Черноморского флота Российской Федерации на 2008-2009 года является обеспечение перевода должностей старшин и матросов плавсостава на контрактный способ комплектования.

Об этом сообщалось сегодня на внеочередном заседании военного совета ЧФ РФ, сообщили УНИАН в Службе информации и общественных связей Черноморского флота.

«Переход на комплектование должностей старшин и матросов только военнослужащими по контракту в отведенные для этого сроки – основа боевой готовности кораблей», – заявил командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр КЛЕЦКОВ.

Он отметил, что для привлечения личного состава на службу по контракту «необходимо подключать все ресурсы флота для обеспечения социально-бытовых условий военнослужащих; объяснять молодым людям, что вопросы социальной защищенности и льгот для контрактников контролируются на государственном уровне, и в дальнейшем будут совершенствоваться». В частности, А.КЛЕЦКОВ акцентировал внимание на том, что Черноморский филиал МГУ им. Ломоносова для военнослужащих ЧФ РФ предоставляет возможность получить образование по выбранной специальности на бюджетной основе.

Начальник штаба ЧФ России – первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Александр ТРОЯН отметил, что опыт по переводу должностей старшин и матросов на контрактный способ комплектования показывает: "Мало выполнить задачу, добившись требуемого уровня укомплектованности, основная задача – достигнутый уровень удержать".