Бойко: Тимошенко в Москве не договорится о конкретной цене на газ

«Во время встречи в Москве премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина конкретную цену российского газа Украина не получит» - считает народный депутат Украины, министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве В.Януковича Юрий Бойко. Так он прокомментировал возможные результаты встречи украинского и российского премьеров, которая состоится 28 июня в Москве.

«На сегодня еще не понятно, какая будет цена от Средней Азии для «Газпрома». Потому тяжело сказать, какой будет цена «Газпрома» для нас. Я считаю, что сегодня может идти речь только о принципах формирования цены, а не о самой цене», – сказал Юрий Бойко.

Сейчас Украины покупает российский газ по цене 175 с половиной долларов за тысячу кубометров.