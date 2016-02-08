Евросоюз даст 3,3 миллиона евро для укрепления сотрудничества приграничных регионов Беларуси и Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил руководитель группы экспертов Программы территориального сотрудничества «Беларусь-Украина» Алексей Секарев.

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«Европейский Союз на укрепление территориального сотрудничества приграничных регионов Беларуси и Украины предоставит 3,3 млн евро. Программа «Беларусь-Украина» охватывает Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области Украины, а также Гомельскую и Брестскую области Беларуси», - сказал Секарев.

По его словам, Житомирская область вместе с Беларусью сможет развиваться за средства Евросоюза. Для этого сегодня в Житомирской облгосадминистрации прошел информационный день, посвященный Конкурск проектных предложений по указанной Программе территориального сотрудничества.

На брифинге прозвучало, что эта программа откроет для стран Восточного партнерства возможность совместно решать общие задачи приграничных территорий. Приоритет отдается совместным проектам, направленным на расширение деловых отношений между предприятиями среднего и малого бизнеса с особым акцентом на приграничную торговлю. В рамках программы будут финансироваться также проекты защиты окружающей среды и обмена экологической информацией, проекты по энергосбережению, совместному использованию возобновляемых источников энергии и тому подобное.

«Представленная сегодня в ОГА Программа полезна для области в контексте евроинтеграции. До сегодняшнего мероприятия уже присоединилось более ста организаций», - сообщил на брифинге заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Ярослав Лагута.

Участие в программе «Беларусь-Украина» могут принимать представители органов власти и самоуправления, общественные организации. Бюджет проектов может составлять от 60 до 250 тыс. евро.