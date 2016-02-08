В БПП просят Абромавичуса прийти на заседание фракции и обсудить "обвинения" в адрес Кононенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания представителей коалиции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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"Министра Абромавичуса очень просил бы прийти на встречу с фракцией, которая его выдвинула министром. И, глядя в глаза депутатам, провести нормальную беседу о последствиях деятельности министерства, и отдельно - о его обвинениях в адрес одного из наших депутатов", - отметил Луценко.

Он добавил, что его не устраивает ситуация, когда "у нас лучший в мире министр экономики с худшей в Европе экономикой".

Как сообщал УНИАН, Абромавичуса, который подал в отставку 3 февраля, вызвали на сегодня на 17.00 в Национальное антикоррупционное бюро для беседы со следователями и дачи показаний в качестве свидетеля.