В БПП просят Абромавичуса прийти на заседание фракции и обсудить "обвинения" в адрес Кононенко

18:28, 08 февраля 2016
Политика
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Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко считает, что министру экономического развития и торговли Украины Айварасу Абромавичусу следует прийти на заседание фракции.

У БПП просять Абромавичуса прийти завтра на засідання фракції / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после совещания представителей коалиции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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"Министра Абромавичуса очень просил бы прийти на встречу с фракцией, которая его выдвинула министром. И, глядя в глаза депутатам, провести нормальную беседу о последствиях деятельности министерства, и отдельно - о его обвинениях в адрес одного из наших депутатов", - отметил Луценко.

Он добавил, что его не устраивает ситуация, когда "у нас лучший в мире министр экономики с худшей в Европе экономикой".

Как сообщал УНИАН, Абромавичуса, который подал в отставку 3 февраля, вызвали на сегодня на 17.00 в Национальное антикоррупционное бюро для беседы со следователями и дачи показаний в качестве свидетеля.

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