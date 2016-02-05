Шокин может потерять должность, если откроет дело против Кононенко - нардеп
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Егор Фирсов считает, что генпрокурор Виктор Шокин может поплатиться своей должностью, если откроет уголовное производство против первого заместителя фракции "БПП" Игоря Кононенко.
Такое мнение Фирсов высказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.
Нардеп утверждает, что подавал заявление относительно коррупционных схем заместителя главы президентской фракции в МВД, прокуратуру и НАБУ, однако она до сих пор не рассмотрена.
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Фирсов уверен, что Кононенко пользуется своим влиянием и использует свой статус народного депутата.
Против Кононенко не открывают уголовное дело, поскольку из-за этого Шокин может потерять должность генерального прокурора.
Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.
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Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.