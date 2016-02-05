Шокин может потерять должность, если откроет дело против Кононенко - нардеп

Такое мнение Фирсов высказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

Нардеп утверждает, что подавал заявление относительно коррупционных схем заместителя главы президентской фракции в МВД, прокуратуру и НАБУ, однако она до сих пор не рассмотрена.

Читайте такжеВ Бундестаге советуют украинским чиновникам обратить внимание на общественное мнение в отношении генпрокурора

Фирсов уверен, что Кононенко пользуется своим влиянием и использует свой статус народного депутата.

Против Кононенко не открывают уголовное дело, поскольку из-за этого Шокин может потерять должность генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Читайте такжеКононенко временно уходит с должности заместителя председателя БПП и хочет пройти детектор лжи вместе с Абромавичусом

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.