В ВР нет 150 подписей за проведение внеочередного заседания

В Верховной Раде нет 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что собрано 150 подписей в связи с необходимостью рассмотреть вопрос о принятии резолюции о выражении недоверия правительства.

А.ЯЦЕНЮК, комментируя эту ситуацию, отметил, что резолюция о недоверии правительству, если она будет принята, приводит к одному - правительство исполняет обязанности до формирования нового состава Кабинета министров Украины.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что «есть глубокие сомнения, что такая резолюция получит необходимое количество голосов». Он подчеркнул, что новый состав Кабинета министров Украины может быть сформирован лишь в случае создания новой коалиции, что также «под очень-очень большим вопросом». «Я не понимаю мотивации», - сказал спикер.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если правительство будет «гипотетически отправлено в отставку» в результате принятия резолюции о недоверии правительства, то парламент «получит только одно – абсолютно бесконтрольное правительство, потому что оно не будет находиться под парламентским контролем и будет исполнять обязанности в полном объеме полномочий, которые он имеет и сегодня». А.ЯЦЕНЮК называет сомнительной «целесообразность такого действия». «Я не понимаю, для чего это делается», - сказал он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что как председатель ВР он будет действовать «исключительно в рамках, определенных Конституцией Украины и Регламентом ВР».

Он отметил, что если полностью будет соблюдена процедура, то он поставит вопрос о выражении недоверия правительству на голосование.