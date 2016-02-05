Звезда из созвездия "Кононенко"

К концу недели стало понятно: президент и его политическая сила просто так Кононенко не отдадут.

Ни призыв США избавиться от коррупционеров, ни обеспокоенность послов ведущих мировых стран и даже тревожный комментарий главы Международного валютного фонда – все не в счет.

Более того, БППшники готовят глубокую эшелонированную оборону своего патрона и бизнес-партнера президента. Для этого вовсе не нужно писать закон, что все лысые автоматически являются коррупционерами. Достаточно сделать пассаж о том, что мол, пусть Национальное антикоррупционное бюро разберется с обвинениями Абрамавичуса. А дальше, мол, посмотрим.

Все это рассчитано на дурачков. Разве силовые органы до этого могли слушать одного из влиятельнейших людей в государстве? Или, может, разговоры Кононенко документировались?

Или начнут расследование против Кононенко без согласия Верховной Рады?

Народный депутат Егор Фирсов вон вообще пишет, что месяц назад отнес материалы на Кононенко в новосозданное Национальное антикоррупционное бюро – и с тех пор ни ответа, ни привета.

То есть, мало того, что НАБУ не реагирует на многочисленные публикации о том, что в стране полным ходом идет восстановление схем Януковича, так еще и долго рождавшийся в муках силовой орган даже не реагирует на материалы от народного депутата! С другой стороны – чего удивляться? Не зря главе НАБУ Холодницкому президент не так давно присвоил генеральское звание…

А возьмите тему "смотрящих". Не прошло и двух лет, как новая власть решила взять на вооружение ноу-хау режима Януковича – назначать "контролеров" на те или иные стратегические предприятия.

К примеру, депутат Сергей Лещенко написал на своей страничке в "Фейсбуке": "Человек, из-за "продавливания" которого Абромавичус подал в отставку и назначение которого замом министра экономики лоббировал Кононенко, – это Андрей Пасишник".

И добавил: "Пасишник, нынешний зампред "Нафтогаза", исторически близок к группе "Воля народа", которая с недавних пор после вступления туда Довгого стала спасать коалицию голосами. Но взамен на это "Воля народа" хотела учета своих интересов на рынке энергоносителей. В частности, в компании "Укргаздобыча". Эта компания через "Нафтогаз" с недавних пор находится в подчинении Минэкономики".

Но ведь уже два года на рынке всем известно, чей Пасишник человек!

Но что такого произошло, что это вызвало такую реакцию министра? Может, то, что Пасишник, приходивший в министерство в окружении роты "альфовцев", в последнее время вел себя агрессивно? Говорят, рассказывал, что дни Айвараса сочтены, и теперь он будет едва не главным. Но правда ли это?

И потом – кто звонил из Администрации президента Абрамавичусу и требовал назначить Пасишника заместителем министра? Может, пора министру об этом уже прямо сказать, а не намеками?..

Кстати, а в этой стране хоть кто-то может объяснить, чем занимается Пасишник в "Нафтогазе"? Если по факту он – главный, то зачем держат Коболева?

Если он такой важный, то почему его только одна рота "альфовцев" охраняет? Да, и за чей счет этот банкет?

Кто звонил из Администрации президента Абрамавичусу и требовал назначить Пасишника заместителем министра? Может, пора министру об этом уже прямо сказать, а не намеками?

Почему Пасишник как глава набсовета "Укргаздобычи" в основном фейсбучит новости по "Укрнафте", но ничего не сообщает о том, когда исторический близкий к "Воле народа" банк вернет "Укргаздобыче" депозит на 373 миллинов гривень?

Ведь близкий и "Воле народа", и "Укргаздобыче" человек наверняка должен об этом знать.

Кстати, в конце весны 2015 года, когда премьер Яценюк потребовал от ныне покойного Еремеева вернуть эти 373 миллионов, Пасишник заявлял: "нет таких долгов". Почему же глава "Укргаздобычи" Прохоренко иски подает в суд, чтобы вернуть эти 373 миллиона, а глава наблюдательного совета этой же госкомпании Пасишник – пальцем о палец не ударил?

Как-то в интервью УНИАН Прохоренко вообще страшные вещи рассказывал: "Когда я пришел, то у такой большой компании на счету было всего 500 тысяч гривень. При чем буквально перед моим приходом были сделаны проплаты и подчищены счета так, чтобы назад уже никак нельзя было вернуть деньги. На компании висят банковские кредиты в размере 3,1 миллиарда гривень, по которым только одних процентов в год нужно выплачивать 650-700 миллионов", - заявил Прохоренко.

И вот еще одна цитата Прохоренко: "Оказалось, что целенаправленно в течение мая-июня были проведены некоторые операции по закупке материалов, оборудования по завышенным ценам. Договоры заключались с "прокладками". Некоторые из них были составлены таким образом, что делались какие-то предоплаты, чтобы "Укргаздобычу" подвесить на крючок".

Ау! Люди! В чей огород высказал обвинения Прохоренко? Где уголовные дела? Обыски? Кто должен отвечать? Не глава ли набсовета с некоторыми другими деятелями?

И таких вопросов – уйма. Может, детективы НАБУ с подачи Абромавичуса помогут найти ответы? Или они тоже бессильны? Ведь, как писал Маяковский, "если такие звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно"…

Николай Бабич