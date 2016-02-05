Яценюк заявляет, что Абромавичус "под защитой" "Народного фронта" и правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я буду пресекать любые попытки сейчас пытаться давить на Абромавичуса или совершать против него незаконные действия. Этот министр под защитой моей фракции и правительства", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.