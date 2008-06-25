Кабмин поговорит о Черноморском флоте РФ в другой раз

Кабинет министров Украины перенес на следующее заседание рассмотрение вопроса об изменении порядка пересечения границы и перемещения по территории Украины военных, кораблей и самолетов Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что для принятия этого решения необходимо согласовать некоторые технические моменты.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отметил, что эти технические моменты могут быть согласованы в ближайшие несколько дней.

Как сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК, на сегодняшнем заседании члены Кабмина обменялись мнениями по вопросу перемещения подразделений Черноморского флота и приняли решение вернуться к этой теме на одном из следующих заседаний правительства.

Он отметил, что необходимо согласовать некоторые технологические правовые и политические моменты.

Как сообщал УНИАН, вопрос был внесен в повестку дня заседания по предложению МИД Украины.

Также по предложению министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА в повестку дня был внесен вопрос об утверждении порядка согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью формирования ЧФ вне мест их дислокации внутри страны.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что этот вопрос был рассмотрен на профильном правительственном комитете и одобрен со всеми министерствами и ведомствами.