Завтра предполагается совещание лидеров фракций коалиции с участием Яценюка

Об этом он сказал после рабочего совещания руководителей фракций, которые входят в коалицию, на которой председательствовал глава Верховной Рады Владимир Гройсман.

"Договорились, что завтра, опять же, садимся и будем говорить уже с участием премьер-министра Украины", - сказал Бурбак.

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Он утверждает, что во время встречи сегодня не обсуждался вопрос возможной отставки правительства и премьера.

"Мы говорили на более такие философские темы", - отметил депутат.