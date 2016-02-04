Завтра предполагается совещание лидеров фракций коалиции с участием Яценюка
20:21, 04 февраля 2016Политика
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Лидер парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сообщил, что завтра предполагается совещание лидеров фракций коалиции с участием премьер-министра Арсения Яценюка.
Бурбак говорит, что сегодня на совете коалиции говорили больше на философские темы / Фото УНИАН
Об этом он сказал после рабочего совещания руководителей фракций, которые входят в коалицию, на которой председательствовал глава Верховной Рады Владимир Гройсман.
"Договорились, что завтра, опять же, садимся и будем говорить уже с участием премьер-министра Украины", - сказал Бурбак.
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Он утверждает, что во время встречи сегодня не обсуждался вопрос возможной отставки правительства и премьера.
"Мы говорили на более такие философские темы", - отметил депутат.
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