Лидеры фракций коалиции не достигли никаких договоренностей - Луценко

20:03, 04 февраля 2016
Политика
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Лидеры фракций коалиции на заседании совета коалиции не достигли никаких договоренностей.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил в комментарии журналистам.

Он покинул заседание совета коалиции через 1,5 часа после его начала, отметив, что нет никаких новостей.

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На вопрос журналистов, о чем договорились лидеры фракций, Луценко ответил: "Нечего сказать. Ни о чем не договорились".

Как сообщал УНИАН, сегодня в комментарии журналистам лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк заявил, что на заседании совета коалиции необходимо обсудить вопрос о формировании нового правительства.

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