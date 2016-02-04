Лидеры фракций коалиции не достигли никаких договоренностей - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко заявил в комментарии журналистам.

Он покинул заседание совета коалиции через 1,5 часа после его начала, отметив, что нет никаких новостей.

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На вопрос журналистов, о чем договорились лидеры фракций, Луценко ответил: "Нечего сказать. Ни о чем не договорились".

Как сообщал УНИАН, сегодня в комментарии журналистам лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк заявил, что на заседании совета коалиции необходимо обсудить вопрос о формировании нового правительства.