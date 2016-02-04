В МИД РФ назвали паранойей кампанию по подготовке референдума в Нидерландах об ассоциации с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша позиция мотивирована: мы полагаем, что волеизъявление в Нидерландах, как и любой другой стране, должно пройти в соответствии со всеми демократическими процедурами, а избиратели не должны подвергаться чрезмерному информационному давлению со стороны властей», - сказала Захарова.

Она заявила, что власти Нидерландов развернули в СМИ настоящую информационную кампанию с целью дискредитации самой идеи проведения референдума.

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По ее словам, основная цель - всячески призвать население не принимать участие в этом голосовании.

«Вызывает недоумение, что на этом фоне постоянно раскручивается тезис о том, что сторонниками референдума тайно движет рука Москвы. Это похоже на тотальную паранойю», - сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, «экономя на референдуме в своей стране, в Гааге не задумываясь выделили 1,5 млн евро на борьбу с пресловутой российской пропагандой».

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«Надо понять, что все, что мы себе позволили, - это только одно: публично, открыто в СМИ заявить о своей позиции и высказать мнение, что референдум в Нидерландах является закономерной реакцией на внешнюю политику ЕС, которая реализуется без какого-то учета мнения населения стран-членов ЕС. Это население хочет быть услышанным, хочет, чтобы его мнение было принято во внимание», - отметила Захарова.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.

По словам президента Украины Петра Порошенко, референдум в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не останавливает его действия.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС заработало в полном объеме с 1 января 2016 года. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.