Рада рассматривает законопроекты из "безвизового" пакета и вопросы по судоустройству (событие завершено)
10:19, 04 февраля 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов в рамках выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС, а также вопросы, связанные с судоустройством.
Пленарное заседание Верховной Рады / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в пакете законопроектов относительно безвизового режима, в частности, вопрос об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины.
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Среди вопросов по судоустройству - законопроект о необходимости придерживаться принципа равноправия судей Конституционного Суда.
Также парламент сегодня рассмотрит ряд экономических вопросов, в частности, в отношении финансовой реструктуризации.
Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в 2016 году.
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