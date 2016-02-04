Рада рассматривает законопроекты из "безвизового" пакета и вопросы по судоустройству (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, в пакете законопроектов относительно безвизового режима, в частности, вопрос об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины.

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Среди вопросов по судоустройству - законопроект о необходимости придерживаться принципа равноправия судей Конституционного Суда.

Также парламент сегодня рассмотрит ряд экономических вопросов, в частности, в отношении финансовой реструктуризации.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в 2016 году.