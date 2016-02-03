На должность заместителя Абромавичуса Кононенко лоббировал Андрея Пасишника - нардеп

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

По его словам, Пасишник, ныне являющийся заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", "исторически близок к группе "Воля народа", которая с недавних пор после вступления туда Довгого стала спасать коалицию голосами".

"Но взамен на это "Воля народа" хотела учета своих интересов на рынке энергоносителей, в частности, в компании "Укргазвыдобування". Эта компания через "Нафтогаз" с недавних пор находится в подчинении Минэкономики", - написав депутат.

Напомним, ранее в среду Лещенко также заявил, что Кононенко лоббировал на должность замминистра экономики Сергея Пинькаса, который должен был стать "смотрящим" при Абромавичусе, однако затем исправил свое сообщение, назвав лоббистом в этом вопросе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

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В свою очередь сам Кононенко в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил, что ни одного из этих людей на должности заместителей Абромавичуса он не лоббировал.

"Это уже вторая версия, которая есть сегодня... Я думаю, что если мы подождем до конца дня, появится еще 3-4 фамилии. Я никого не лоббировал и на эту тему никогда с господином Абромавичусом не общался", - сказал зампред фракции БПП.

Напомним, сегодня Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны Кононенко.

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