Премьериада в палате №6

Интересно, осознает ли Петр Алексеевич и его «серые кардиналы» все риски своей атаки на правительство Арсения Яценюка? Причем, не только для страны, а персонально для себя? Потому что всем известно, что при реализации такого масштабного плана всегда что-то идет не так. К тому же подобная кампания требует от инициаторов раскрыться и показать класс игры.

Сейчас же эта операция «беги, кролик, беги» приобретает в чем-то черты комедии абсурда, а в чем-то – «палаты N6». Инициаторы зачистки Кабмина вместо интеллектуальной и кадровой мощи пока показывают свое убожество и демонстрируют отсутствие в своей команде профессионалов высокого класса.

Инициаторы зачистки Кабмина вместо интеллектуальной и кадровой мощи пока показывают свое убожество и демонстрируют отсутствие в своей команде профессионалов высокого класса.

Посмотрите, кого и как предлагает президентский парламентский блок вместо Алексея Павленко, Андрея Пивоварского, Александра Квиташвили и Айвараса Абромавичуса!

На пост министра экономики с функциями вице-премьера хотят назначить человека без высшего экономического образования Виталия Ковальчука, а на пост министра здравоохранения – мало что знающего о системе охраны здоровья Украины, хотя и имеющего диплом врача Алексея Гончаренко.

Из других кадровых новаций сторонники президента в парламенте предлагают назначить гендиректора фармацевтической фирмы «Дарница» Глеба Загория министром экологии, а бывшего президента аграрной компании «Райз» Тараса Кутового – министром аграрной политики.

Кандидатура Павла Рябикина, которого зовут в министры инфраструктуры, уже натолкнулась на критику со стороны входящего в эту же пропрезидентскую фракцию Сергея Лещенко. По словам Сергея, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации Рябикин связан с известными персонажами – оппозиционером Сергеем Левочкиным, скандальными бизнесменами Дмитрием Фирташем и Николаем Мартыненко.

Ставший кандидатом на пост главы Министерства образования и науки депутат и экс-проректор Херсонского государственного педагогического университета Александр Спиваковский запомнился в последние дни несколькими пламенными выступлениями в Раде с критикой нынешнего министра Сергея Квита.

Интересно, кого пропрезидентские депутаты предложат вместо министра финансов Наталии Яресько? И представляете, какова будет при этом реакция наших западных партнеров?

Интересно, кого пропрезидентские депутаты предложат вместо министра финансов Наталии Яресько? И представляете, какова будет при этом реакция наших западных партнеров?

«Глубоко разочарованные» неожиданным сообщением об отставке Абромавичуса послы стран ЕС, США и Канады в своей моментальной реакции на заявление министра в очередной раз призвали украинских лидеров «отбросить мелочные разногласия и навсегда оставить в прошлом корыстные интересы, которые тормозили развитие страны в течение десятилетий и активизировать проведение необходимых для Украины реформ».

Первый заместитель парламентской фракции БПП Игорь Кононенко, которого в среду министр Айварас Абромавичус обвинил в попытке влиять на кадровую политику министерства экономического развития, сейчас спорит со своими коллегами о том, насколько официальным было выдвижение кандидатур на должности в обновленном правительстве.

Для широкой публики это не имеет принципиального значения. Она видит лишь одно: практика формирования власти на закрытых междусобойчиках нескольких облеченных властью и приближенных к ней людей является крайне непродуктивной. А в новой Украине она еще и наталкивается на неприятие общества.

При этом, думаю, кто-то из нас допускает, что некоторые кандидатуры из «списка БПП» является неплохими профессионалами, но еще больше подозревает, что этих людей направляют в исполнительную власть для чего-то другого, а не для проведения реформ.

И где гарантии, что новых людей во власти через месяц-другой по каким-то неведомым широкой публике политическим мотивам не будут травить с не меньшим ожесточением, чем нынешнюю команду Яценюка?

Президент и его команда должны понять, что возрождаемые ими в политической жизни страны азиатские приемы не находят поддержки в постмайданном обществе и не могут привести ни к чему хорошему.

Президент и его команда должны понять, что возрождаемые ими в политической жизни страны азиатские приемы не находят поддержки в постмайданном обществе и не могут привести ни к чему хорошему.

Чувствуете вместе со всей страной, что настало время обновить правительство? Делайте это открыто и честно. Криво построенное здание рано или поздно рухнет, криво назначенные чиновники – будут криво работать.

И зовите в новый Кабинет профессионалов, а не своих «шестерок»! Жити по-новому! Так?

Юрий Куликов