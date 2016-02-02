В отчете правительства за 2015 год нет информации по IV кварталу - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Луценко напомнил, что накануне "мы получили отчет, мелким шрифтом" более чем на 100 страницах.

"Вечером я выяснил, что в нем нет четвертого квартала прошлого года. То есть, правительство отчитывается почему-то за три квартала", - сказал депутат.

На вопрос, может ли коалиция требовать от правительства отчитаться за четвертый квартал, Луценко сказал: "Требовать может. Я думаю, что где-то к третьему кварталу этого года мы получим результат четвертого квартала того года".

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Депутат также добавил, что фракция БПП за неделю подготовит полный анализ отчета правительства, а на следующей неделе профильные комитеты должны заслушать отчеты министров.

"Очевидно, я на своем комитете у министра внутренних дел, у руководителя СБУ, пенитенциарки и пр. буду спрашивать и о четвертом квартале", - сказал депутат.

В то же время он отметил, что правительство может подавать отчет в такой форме, в которой считает нужным.