В Раде зарегистрирован отчет Кабмина за 2015 год

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя ВР Дмитрий Столярчук на своей странице в "Твиттере".

"Отчет правительства поступил в Верховную Раду в 20:40. Немедленно зарегистрировали", - написал он.

Он также выложил фотографию трех страниц отчета, в том числе титульной страницы и содержания.

Как говорится в сообщении на сайте Рады, "проект отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2015 году" зарегистрирован как законопроект №3860.

Текст самого документа пока не обнародован.

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Напомним, по словам лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, отчет состоит из 11 разделов, касающихся всех разделов коалиционного соглашения.

Согласно ст. 228 регламента Верховной Рады, парламент раз в год заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина. Правительство представляет отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года.

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Этой статьей регламента также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию о недоверии правительству.

Председатель Рады Владимир Гройсман заявлял, что парламент может заслушать отчет Кабмина в период с 16 по 19 февраля.

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