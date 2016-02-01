В Раде зарегистрирован отчет Кабмина за 2015 год
В Верховной Раде вечером в понедельник был зарегистрирован отчет Кабинета министров о проделанной в 2015 году работе.
Об этом сообщил пресс-секретарь председателя ВР Дмитрий Столярчук на своей странице в "Твиттере".
"Отчет правительства поступил в Верховную Раду в 20:40. Немедленно зарегистрировали", - написал он.
Он также выложил фотографию трех страниц отчета, в том числе титульной страницы и содержания.
Как говорится в сообщении на сайте Рады, "проект отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2015 году" зарегистрирован как законопроект №3860.
Текст самого документа пока не обнародован.
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Напомним, по словам лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, отчет состоит из 11 разделов, касающихся всех разделов коалиционного соглашения.
Согласно ст. 228 регламента Верховной Рады, парламент раз в год заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабмина. Правительство представляет отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года.
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Этой статьей регламента также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию о недоверии правительству.
Председатель Рады Владимир Гройсман заявлял, что парламент может заслушать отчет Кабмина в период с 16 по 19 февраля.
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