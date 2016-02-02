Украине посоветовали бороться с коррупцией по примеру Гватемалы

Об этом пишет Джош Коген, бывший сотрудник Агентства США по международному развитию USAID, который занимался менеджментом экономических реформ в государствах бывшего СССР, передает "Голос Америки" со ссылкой на The Foreign Policy.

"Хотя общественность продолжает требовать, чтобы власть реально боролась с коррупцией,представители "старой гвардии" в правительстве и парламенте продолжают бороться... с изменениями на каждом шагу. Так что можно сделать в такой ситуации? На удивление, самым полезным для Украины примером могла бы стать маленькая и далекая от Украины центральноамериканская страна Гватемала", - отметил Коген.

Эксперт обращает внимание на опыт работы Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (International Commission Against Impunity in Guatemala).

Этому учреждению, созданному совместными усилиями правительства страны и ООН, было предоставлено уникальные полномочия, а правительство фактически отказалось от части суверенных полномочий ради предоставления CICIG реальных полномочий для эффективной борьбы с коррупцией.

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В результате, CICIG от начала своей работы в 2006-м году расследовала более 200 дел о коррупции на высших ступенях власти и выдвинула обвинения против 160 действующих и бывших чиновников.

Среди привлеченных к ответственности: влиятельные бизнесмены, бывшие генералы, бывшие министры обороны и внутренних дел, бывшие руководители полиции, бывший президент и даже действующий на тот момент президент.

Эксперт считает, что в Украине агентство должно начать работать с мандатом минимум на 5 лет, должен обновляться автоматически, за исключением прекращения полномочий агентства специальным законом. А США и западные доноры должны заранее профинансировать первые 5 лет работы организации.

Кроме того, по мнению Когена, агентство должно получить полномочия прокуратуры.

Напомним, Украина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции. На сегодняшний день индекс CPI страны составляет 27 баллов из 100 возможных, что всего на 1 балл больше, чем в прошлом году. В прошлом году страна была на 142-м месте из 175 позиций.

Осуществить незначительный рост индекса Украине удалось благодаря увеличению общественного осуждения коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлению движения обличителей коррупции.