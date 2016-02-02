Украине посоветовали бороться с коррупцией по примеру Гватемалы
Преодолеть коррупцию в Украине в условиях, когда система суда и прокуратуры считаются насквозь коррумпированными, можно лишь создав специальную организацию, которая имела бы признаки международного трибунала.
Об этом пишет Джош Коген, бывший сотрудник Агентства США по международному развитию USAID, который занимался менеджментом экономических реформ в государствах бывшего СССР, передает "Голос Америки" со ссылкой на The Foreign Policy.
"Хотя общественность продолжает требовать, чтобы власть реально боролась с коррупцией,представители "старой гвардии" в правительстве и парламенте продолжают бороться... с изменениями на каждом шагу. Так что можно сделать в такой ситуации? На удивление, самым полезным для Украины примером могла бы стать маленькая и далекая от Украины центральноамериканская страна Гватемала", - отметил Коген.
Эксперт обращает внимание на опыт работы Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (International Commission Against Impunity in Guatemala).
Этому учреждению, созданному совместными усилиями правительства страны и ООН, было предоставлено уникальные полномочия, а правительство фактически отказалось от части суверенных полномочий ради предоставления CICIG реальных полномочий для эффективной борьбы с коррупцией.
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В результате, CICIG от начала своей работы в 2006-м году расследовала более 200 дел о коррупции на высших ступенях власти и выдвинула обвинения против 160 действующих и бывших чиновников.
Среди привлеченных к ответственности: влиятельные бизнесмены, бывшие генералы, бывшие министры обороны и внутренних дел, бывшие руководители полиции, бывший президент и даже действующий на тот момент президент.
Эксперт считает, что в Украине агентство должно начать работать с мандатом минимум на 5 лет, должен обновляться автоматически, за исключением прекращения полномочий агентства специальным законом. А США и западные доноры должны заранее профинансировать первые 5 лет работы организации.
Кроме того, по мнению Когена, агентство должно получить полномочия прокуратуры.
Напомним, Украина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции. На сегодняшний день индекс CPI страны составляет 27 баллов из 100 возможных, что всего на 1 балл больше, чем в прошлом году. В прошлом году страна была на 142-м месте из 175 позиций.
Осуществить незначительный рост индекса Украине удалось благодаря увеличению общественного осуждения коррупционеров, созданию антикоррупционных органов и появлению движения обличителей коррупции.