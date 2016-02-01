Порошенко назвал главное условие, при котором возможны "сложные политические решения" в Раде по Донбассу
18:55, 01 февраля 2016Политика
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Только строгое соблюдение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе создаст предпосылки для принятия украинским парламентом сложных решений.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.
«Только строгое соблюдение Минских соглашений создаст благоприятные условия для сложных, но необходимых политических решений в украинском парламенте», - заявил президент.
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Также, по словам Порошенко, активное привлечение международного сообщества является необходимым для обеспечения прогресса в урегулировании конфликта в Луганской и Донецкой областях.
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