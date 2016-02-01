Порошенко назвал главное условие, при котором возможны "сложные политические решения" в Раде по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

«Только строгое соблюдение Минских соглашений создаст благоприятные условия для сложных, но необходимых политических решений в украинском парламенте», - заявил президент.

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Также, по словам Порошенко, активное привлечение международного сообщества является необходимым для обеспечения прогресса в урегулировании конфликта в Луганской и Донецкой областях.