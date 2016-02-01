Порошенко о санкциях против РФ: их снятие только поощрит агрессора, они должны сначала убраться из Донбасса

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

Читайте такжеМеркель: санкции против РФ будут действовать до полного выполнения минских соглашений

«Очевидно, что санкции против России должны оставаться, пока Россия и ее марионетки полностью не выполнят Минские договоренности, и пока Россия не уберется из Донбасса, не заберет свои войска, свое оружие, и пока не будет восстановлен контроль на границе», - заявил Петр Порошенко.

«Санкции наложены на Россию за ее агрессию против Украины. Пока агрессия будет продолжаться, отмена санкций будет только означать поощрение агрессора к дальнейшим враждебным действиям, - добавил Петр Порошенко.

Кроме этого, президент отметил, что для России конфликт на Донбассе является инструментом дестабилизации ситуации в Украине. «Люди продолжают гибнуть на линии фронта как военные, так и гражданские. Российские боевики не заинтересованы в мире и стабильности на Донбассе. Для России конфликт на Донбассе – это инструмент для того, чтобы продолжать дестабилизацию в Украине», - сказал президент.

По словам Петра Порошенко, в украинском обществе и в украинском парламенте нет доверия, что на дальнейшие односторонние шаги Украины будут отвечать взаимностью.