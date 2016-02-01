Украина между "Титаником" и "Британником"

В том, что мы живем во времена больших перемен, не сомневается никто. Но насколько эти перемены изменят столь привычный нам мир, большинство точно не догадывается.

Путинскую Россию уже многие сравнивали со стремительно тонущим «Титаником», которому осталось продержаться на плаву всего ничего. С этим согласны и международные эксперты, и российские. Рейтинги президента Путина наконец-то начали свое падение ниже отметки в 50%. После серии нокаутов, которые наносит и далее будет наносить Запад Кремлю, в России и с Россией уже по-прежнему не будет. Никогда.

А впереди еще отчет по сбитому малайзийскому «Боингу» и многое другое. Например, возобновление расследований по преступлениям России во время войны с Грузией, или новое расследование вокруг смоленской трагедии и гибели польского президента Леха Качинского вместе со многими другими высшими государственными деятелями Польши.

Недавно озвученные планы российских властей спасать банки и государственный бюджет за счет депозитов населения – это окончательный диагноз путинского режима. Совершенно ясно, что единственным кандидатом для дальнейшего грабежа, у Путина остается собственное население, у которого скоро отберут банковские депозиты и загонят в жесткие рамки выгодного режиму поведения. То есть «Титаник», без вариантов, идет ко дну, шаг за шагом приближаясь к закономерному финалу.

Украине, как и многим соседним государствам, самоубийственное утопление северной московской империи, конечно же, аукнется во многих сферах.

Украине, как и многим соседним государствам, самоубийственное утопление северной московской империи, конечно же, аукнется во многих сферах. Это и миллионы иммигрантов из РФ, и возросшие риски безопасности (особенно на восточных и северных украинских границах), и неизвестность по поводу следующих правителей России в каком бы то ни было виде. С другой стороны, спасать российский «Титаник» у нас нет ни причин, ни желания. Поэтому лучше спокойно готовиться к новому геополитическому краху возрожденного путинского СССР 2.0. Главное, чтобы при этом Политбюро 2.0 не мимикрировало в дальнейших вершителей судеб России.

Почему-то мало кто обращает внимание еще на один «Титаник» на западных границах Украины, точнее, «Британник», - корабль того же класса, спроектированный и построенной на одной верфи, и также в последствии затонувший, в результате подрыва на мине. Европейский «Британник» пока намного перспективнее своего российского аналога, но на его пути уже расположилось не одно минное поле.

У Европейского Союза (собственно, «Британника») нет внятной внешнеполитической стратегии. Вообще нет. Ни по отношению к Востоку, ни к Западу, ни к Югу. Сам ЕС есть, а стратегии отношений с миром – нет

У Европейского Союза (собственно, «Британника») нет внятной внешнеполитической стратегии. Вообще нет. Ни по отношению к Востоку, ни к Западу, ни к Югу. Сам ЕС есть, а стратегии отношений с миром – нет.

У Европейского Союза (собственно, «Британника») нет внятной внешнеполитической стратегии. Вообще нет. Ни по отношению к Востоку, ни к Западу, ни к Югу. Сам ЕС есть, а стратегии отношений с миром – нет.

Яркий пример – недавние откровения главы польского МЗС Витольда Ващиковского, заявившего о полном провале политики «Восточного партнерства». Причина провала – отсутствие перспективы членства в Евросоюзе для стран самого «партнерства». Украинская «Революция Достоинства» это полностью подтвердила. Когда на улицах Киева под пулями украинцы умирали за европейские ценности, во многих столицах ЕС стыдливо молчали, пересчитывая в уме суммы от углубления отношений с Путиным.

Сейчас ситуация поменялась, но не везде и не радикально. Германия с Францией, Италией и некоторыми другими странами продолжают жестко заявлять о срочной необходимости возобновления сотрудничества с Кремлем и снятии санкций. Это демонстрирует отсутствие понимания в Европе проблемы Путина и той гибридной войны, которую он, местами - очень успешно, проводит против ЕС. Почему-то во Франции не сопоставляют теракты в Париже и прямую финансовую поддержку РФ радикалам из партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Более того, президент Олланд - единственный из всех европейских лидеров - спешит проводить вместе с Путиным совместную военную кампанию протии Исламского государства в Сирии. Хотя Россия воюет против сирийской оппозиции, а не ИГИЛ, и играет на максимальное расширение зоны ближневосточных войн.

По оценкам многих экспертов, Европа оказалась перед самыми большими вызовами за последние несколько десятков лет

Как бы то ни было, по оценкам многих экспертов, Европа оказалась перед самыми большими вызовами за последние несколько десятков лет (наверное, последний раз нечто подобное было во время войны НАТО против Милошевича в конце 90-х прошлого века).

Риск №1 – Россия. Имеет место явная недооценка противника странами Западной Европы и адекватное восприятие ситуации странами Восточной Европы и Балтии. Как результат, именно Восточная Европа принимает у себя ограниченный контингент войск США и играет на сдерживание Путина, хотя далеко не факт, что Россия не попробует разыграть карту гибридной войны в той же Латвии, например.

Риск №2 – мигранты с Ближнего Востока и Африки. Ошибочно думать, что с разрешением ситуации в Сирии (а ситуация крайне далека от завершения конфликта), поток мигрантов в страны ЕС прекратится. Не прекратится. Основная причина не в Сирии, а в демографическом взрыве в Африке и на Ближнем Востоке, где количество детей в семье, в среднем, составляет 5-7 человек, а ближайшее место для безопасной и комфортной иммиграции – Европа. Немецкий профессор Гуннар Хайнзон уже давно на демографическом примере показал, что «молодежный пузырь» населения возрастом в 15 – 24 года уже сейчас составляет около 20% в странах Африки и Ближнего Востока, и непременно «взорвется». Большинство из африканской и ближневосточной молодежи приедут в Европу, требуя своей части социального пособия. А это - десятки миллионов молодых мусульман. Как преодолеть этот риск ЕС пока не знает.

Таким образом, риск безопасности, вместе с миграционным риском, усугубляют экономическое положение стран Евросоюза. Без восстановления международного права, построения эффективной системы безопасности в ЕС и вокруг него (дело не только в Украине), а также четкой внешнеполитической стратегии Евросоюза (например, ответа относительно перспектив дальнейшего расширения ЕС, либо его отсутствия) нынешняя Европа очень сильно напоминает лайнер «Британник». Не удивительно, что Лондон, в такой ситуации, активно маневрирует, оставляя для Великобритании возможность выхода из ЕС, в случае негативного ответа на нынешние вызовы и кризисы.

Украине, в данном случае, стоит максимально реалистично оценивать ситуации в России и ЕС. Искать тех партнеров в Европе и вокруг нее, которые готовы реально сотрудничать и совместно преодолевать перечисленные вызовы, например, Польшу, Литву, Румынию, Турцию. Делать ставку на долгосрочные отношения с США, особенно, на партнерство в оборонной сфере, а также обязательно делать все возможное для интеграции в НАТО. Естественной будет и европейская интеграция Украины. В данном контексте, получение безвизового режима в этом году никоим образом не должно восприниматься украинскими властями как заменитель перспективы членства в ЕС, как того хотят многие европейские столицы.

И, придется повториться, что без внутренней трансформации всех сфер жизни Украины, всего общества, шансы на прохождение мировой турбулентности в ближайший десяток лет у нас низкие. Если мы будем сами себе не интересны, то весь мир спокойно переживет наше исчезновение.

Роман Рукомеда