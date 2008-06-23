В БЮТ хотят наказать Кернеса-хулигана за удар в "больное место" НУ

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, а также к Комитету ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией с требованием привлечь к уголовной ответственности секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе народного депутата, поводом для такого обращения стал недавний инцидент с нападением Г.КЕРНЕСА на руководителя фракции «Наша Украина» в Харьковском горсовете Андрея РУДЕНКО.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, хулиганское нападение секретаря горсовета на лидера одной из оппозиционных фракций - это беспрецедентное событие не только для Харькова, но и для всей Украины.

«Если власть никак не отреагирует на этот инцидент - это значит, что в Украине нет власти, а приближающийся День Конституции - это просто лишний выходной», - считает народный депутат.

А.ФЕЛЬДМАН призывает руководителей фракций БЮТ и “Наша Украина” в Харьковском горсовете объединить свои усилия, чтобы хулиганский инцидент не сошел Г.КЕРНЕСУ с рук. Народный депутат предлагает оппозиционным фракциям горсовета рассмотреть вопрос о блокировании трибуны совета до тех пор, пока действия Г.КЕРНЕСА не получат адекватной правовой оценки.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, инцидент произошел 20 апреля на сессии горсовета. На сессии выступил руководитель фракции «Наша Украина» А.РУДЕНКО и заявил, что в помещении городского совета Г.КЕРНЕС ударил его и толкнул его помощницу. По словам А.РУДЕНКО, это произошло после того как он ушел из зала заседаний в связи с тем, что его лишили слова. Когда А.РУДЕНКО уже спускался по лестнице вниз, его догнал Г.КЕРНЕС и ударил ногой. А.РУДЕНКО заявил, что Г.КЕРНЕС также оскорбил его и угрожал физической расправой.

Помощница депутата А.РУДЕНКО Светлана СЕМКО сегодня в интервью УНИАН подтвердила все факты, приведенные в заявлении руководителя фракции. По ее словам, А.РУДЕНКО обратился в милицию, а также к врачам. Она утверждает, что «Г.КЕРНЕС умышленно целился и попал именно в больную ногу А.РУДЕНКО».

Официальная точка зрения на инцидент со стороны Г.КЕРНЕСА на сегодня отсутствует. В его приемной сообщили, что секретарь горсовета находится в отпуске.