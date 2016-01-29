42% украинцев вообще не знают о планах власти изменить Конституцию, 47% "что-то об этом слышали" - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, которые представила сегодня директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

В частности, согласно данным опроса, со всеми разделами Конституции знакомы лишь около 10% населения, половина опрошенных знает, что носителем суверенитета и источником власти является народ, а 29% считают, что президент. Еще 12% вообще не смогли ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство опрошенных - 70% - рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод граждан, и только 14% считают, что Конституция должна закреплять обязанности граждан. Также 88% опрошенных убеждены, что органы государственной власти и должностные лица нарушают Конституцию, при этом 52% считают эти нарушения постоянными.

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Также, как отметила Бекешкина, лишь 10% опрошенных хорошо ориентируются в планах властей изменить Конституцию, 47% - что-то об этом слышали, а 42% вообще не знают об этом. И только 5% опрошенных знают, какие именно готовятся изменения в Конституцию.

Вместе с тем 67% опрошенных убеждены, что Конституцию необходимо менять: 28% считают, что это надо делать немедленно, а 39% - что после стабилизации ситуации в стране, и только каждый 10-й не видит необходимости менять Основной Закон.

Что касается судебной реформы, то граждане Украины абсолютным большинством - 80% - поддерживают необходимость этой реформы, и только 6% считают, что изменения в судебной системе должны быть частичные и осторожные.

Также 85% убеждены, что в украинских судах распространена коррупция, а 65% считают, что судьи зависимы от политиков, 67% - что от олигархов.

Кроме того, опрос показал, что среди граждан нет доминирующего мнения, как реформировать судебную систему: 32% считают, что нужно лишить судей неприкосновенности и привилегий, 31% хотят полного обновления всего судейского корпуса и увольнения части судей после проведения расследований (31%).

Также 29% опрошенных приветствуют проверку судей на детекторе лжи.

Относительно процедуры назначения судей большинство опрошенных считают, что судей должен назначать независимый от других ветвей власти орган, состоящий из судей и представителей общественности. Такое мнение разделяет 41% опрошенных. Еще 36% считают, что судей должны избирать граждане.

В то же время назначение судей президентом, Верховной Радой или Верховным судом поддерживают всего 3-4%.

На вопрос о деятельности прокуратуры 76% опрошенных ответили, что не доверяют этому органу, а 77% считают, что прокуратура работает неэффективно. Противоположное мнение имеют только 9%.

Вместе с тем 73% опрошенных вообще ничего не слышали о проведении конкурса на назначение прокуроров.

Более половины опрошенных - 62% - считают, что Верховная Рада должна контролировать работу генерального прокурора, а за независимость этого чиновника от ВР высказались лишь 19% опрошенных.

Опрос проводился с 15 по 25 декабря 2015 года. Опрошено 2040 респондентов в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.