БЮТ примет участие в голосовании по избранию судей КС

Тайное голосование народных депутатов по избранию судей Конституционного Суда начнется в 13.30 и продлится до 14.30.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель счетной комиссии Ярослав СУХИЙ.

До этого депутаты утвердили форму избирательного бюллетеня. За это проголосовали 288 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в зале. После этого Я.СУХИЙ сообщил, что голосование начнется в 13.30 и продлится час - до 14.30.

По словам депутата, на подсчет голосов счетной комиссии понадобится еще около часа и в 15.30 он сможет сообщить результаты голосования. Я.СУХИЙ напомнил, что в бюллетень будет внесено 11 кандидатов на 5 вакантных должностей судей КС по квоте ВР.

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет принимать участие в голосовании по избранию судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам народный депутат Андрей ШКИЛЬ напомнил, что фракция БЮТ выдвинула свою кандидатуру – Анжелу СТРИЖЕВСКУЮ, и поэтому, безусловно, будет голосовать за нее.

Вместе с тем он напомнил, что в случае, если 150 депутатов не примут участия в голосовании, оно будет считаться не состоявшимся.

А.ШКИЛЬ подчеркнул, что это возможно лишь при условии, если будет согласована позиция БЮТ и «Нашей Украины». Сам депутат считает такое развитие событий маловероятным.