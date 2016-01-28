Минские договоренности не способны принести устойчивый мир - эксперты

Такое мнение эксперты высказали во время круглого стола «Минские договоренности: путь разрешения конфликта или рецепт катастрофы», передает корреспондент УНИАН.

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В частности, дипломат, экс-генконсул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что при заключении Минских соглашений ответственные должностные лица Украины уклонились или не смогли определить в соответствии с законодательством Украины и здравого смысла характер ситуации, в которую попала Украина, как вооруженную агрессию иностранного государства, сознательно или бессознательно уклонились от выполнения положений законодательства Украины относительно отпора вооруженной агрессии со стороны иностранного государства.

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Также, по убеждению дипломата, украинская сторона в минском процессе «нарушила порядок инициирования проведения переговоров, заключения, подписания и ратификации международного договора, не смогла правильно сформулировать повестку дня переговоров, вводила общественное мнение Украины в заблуждение относительно правового характера и обязательности выполнения нашим государством Минских договоренностей, не смогла отразить в тексте договоренностей общепризнанную последовательность урегулирования вооруженных конфликтов: от прекращения огня к деэскалации через временные структуры и переходный период до политического урегулирования, допустила включение в текст договоренностей положений, которые противоречат как украинскому законодательству, так и общим нормам права».

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«Минские договоренности не способны принести устойчивый мир в Украину, они не решают проблему территориальной целостности Украины, они в случае настаивания на их выполнении в части политического урегулирования будут иметь непоправимые внутренние и внешние последствия для Украины: раскол общества, углубление противоречий между обществом и властью, политическую дестабилизацию», - считает Яременко.

Дипломат, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара считает, что «с точки зрения власти так называемый минский процесс и Минские договоренности являются безальтернативными, с чем мы абсолютно не согласны. К сожалению, действия по реализации политической составляющей Минских договоренностей выталкивают Украину с правового поля и создают такие последствия для будущего государства, которые сложно себе представить».

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Эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что, «когда анализируешь Минские договоренности, то, фигурально выражаясь, в них речь идет о рецепте устройства пикника в кратере действующего вулкана».

«Потому что на самом деле этот документ составлен очень туманно, а логика российской стороны относительно трактовки этого документа разрушает все базовые подходы к урегулированию вооруженных конфликтов», - считает военный эксперт.

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«В мире принято так – прекращаются боевые действия, устанавливается безопасность в зоне конфликта, тогда уже речь может идти о каких-то политических процессах и изменениях на этих территориях. В Минских договоренностях все перевернуто вверх ногами, в частности, Путин в недавнем интервью немецкому изданию Bild перекладывает ответственность за выполнение этих договоренностей на украинскую сторону, во-вторых, Путин утверждает, что главным вопросом процесса урегулирования является не прекращение вооруженного конфликта, а почему-то политические изменения в Украине», - отметил Самусь.