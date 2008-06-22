Милиция просит не политизировать инцидент с дочкой и зятем Тимошенко

Министерство внутренних дел Украины опровергает распространенную 21 июня некоторыми СМИ недостоверную информацию о вроде бы избиении Шоном КАРРОМ работников милиции в Одессе.

Как говорится в заявлении МВД, переданном агентству УНИАН Департаментом связей с общественностью МВД Украины, это сообщение не отвечает действительности и является политически заангажированным.

В заявлении отмечается, что, согласно предварительным результатам служебного расследования, которое проводится по факту инцидента, и выводами судебно-медицинских экспертиз выяснено, что военнослужащие внутренних войск МВД Украины, превысив свои служебные полномочия, немотивированно применили грубую физическую силу в отношении Ш.КАРРА и Евгении ТИМОШЕНКО, нанеся им телесные повреждения, чем спровоцировали конфликт. Такие непрофессиональные действия вызвали незаурядный общественный резонанс и политизировали это событие.

По результатам служебного расследования будет принято соответствующее решение, заявляет МВД Украины.