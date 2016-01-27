В Transparency International рассказали, что в Украине мешает наказанию чиновников за коррупцию

Об этом свидетельствуют показатели нового исследования Индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) от Transparency International, обнародованные на официальном сайте организации.

«Показатели нынешнего индекса CPI подтверждают, что движущей силой изменений в Украине являются сами граждане: общественные организации, журналисты-расследователи, обличители коррупции. Именно они контролируют чиновников, под их давлением дела против коррупционеров у власти доходят до суда. Но дальше система сопротивляется, и реально мало кто из коррупционеров получают справедливое наказание», - комментирует результаты CPI-2015 исполнительный директор Transparency International Украина Алексей Хмара.

В организации отмечают, что получить повышение рейтинга в этом году Украине удалось благодаря более критическому отношению общества к коррупционерам.

Читайте такжеУкраина оказалась на 130 месте в рейтинге восприятия коррупции, Россия - на 119-м (инфографика)

В частности, отмечается, что увеличилось количество обличителей коррупции, растет число острых материалов о коррупционерах в СМИ, на которые власть вынуждена реагировать. Представители законодательной и исполнительной ветви власти все меньше используют свои служебные полномочия для незаконного обогащения, опасаясь испортить свой имидж в глазах общества.

«Однако вопрос неотвратимости наказания коррупционеров оставляет желать лучшего. На сегодняшний день чиновники редко привлекаются к ответственности и получают должное наказание за свои преступления», - отметили в Transparency International.

Также в организации заявили о незначительном продвижении в части создания государственных институтов по противодействию коррупции, что отмечено в исследовании Freedom House Nations in Transit.

«Власть действительно сделала ряд позитивных шагов в сторону создания законодательства о важных антикоррупционных органах, но медлит с его имплементацией. Отдельным больным вопросом остаются попытки представителей власти лично контролировать избрание руководства этих органов», - говорится в сообщении.

Хуже всего на Индексе восприятия коррупции сказалось взаимодействие власти и бизнеса. За последний год уровень коррупции вырос в части предоставления коммунальных услуг предпринимателям, ежегодных налоговых отчислений. По этому показателю Украина получила 3 балла по шкале World Economic Forum Executive Opinion Survey. В то же время, как отмечает Transparency International, произошло несущественное улучшение в вынесении судебных решений в пользу предпринимателей и в этических нормах поведения государственных чиновников при общении с представителями бизнеса. Но позитив в этих вопросах не перевесил негатив от взаимодействия с коммунальщиками и налоговиками.