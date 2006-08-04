Перерыв в Верховной Раде объявлен по техническим причинам

15-минутный перерыв в Верховной Раде Украины объявлен по техническим причинам - профильный комитет должен завершить подготовку документов для рассмотрения вопроса о назначении судей Конституционного Суда. Об этом сообщил Председатель ВР Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас парламент должен перейти к рассмотрению вопроса о назначении судей Конституционного суда по квоте ВР. Голосование, в соответствии с Регламентом ВР, будет проходить в тайном режиме путем подачи бюллетеней. Обычно соответствующая процедура занимает около двух часов.

После этого повесткой дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотрение вопроса о назначении премьер-министра Украины (это еще приблизительно полтора часа).

После этой процедуры можно ожидать появления в сессионном зале Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку, в соответствии с Конституцией и Регламентом, приведение к присяге судей КС проходит в присутствии Президента, премьер-министра, Председателя ВР и других высоких должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, на 5 должностей судей Конституционного Суда от парламента претендует семь кандидатов. 6 кандидатур внесены Председателем ВР Александром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петр СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Мария МАРКУШ, Иван ПЫЖИК. Одна кандидатура внесена депутатами от фракции БЮТ – Анжелика СТРИЖЕВСКАЯ.

Сегодня ВР планирует привести к присяге всех судей КС, избранных Верховной Радой, назначенных Президентом и Съездом судей.