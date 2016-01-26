Как пауки в банке. Именно ведут себя украинские политики. Вместо того, чтобы использовать зыбкое перемирие на Донбассе для проведения реформ – экономических, социальных, военных – так называемые слуги народа все больше упражняются в плетении интриг, подножках, взаимных обвинениях и стремлении съесть друг друга. Их не останавливает даже тот факт, что страна по-прежнему находится на краю пропасти и сорваться в бездну может в любой момент.

Уже в кулуарах Луценко в беседе с журналистами прямым текстом намекнул: отставка Яценюка вполне возможна.

Все так и кишат ненавистью друг к другу. К примеру, стоило уставшему от нападок со стороны пропрезидентской фракции премьеру проявить твердость и поддержать идею о необходимости провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию (что, в принципе, правильно, ведь народ - не быдло), как обвинения в адрес Яценюка посыпались как из рога изобилия.

«Яценюк поднял руку на Порошенко», - закричали клерки из Администрации президента.

«У нас что, тарифы - урегулированы, инвестиции – привлечены, коррупция и бандитизм - преодолены и остался один главный прожект – народный референдум?» - не унимался глава фракции БПП Юрий Луценко, выступая с парламентской трибуны.

Он же потребовал от правительства отчитаться в Верховной Раде до 5 февраля. Уже в кулуарах Луценко в беседе с журналистами прямым текстом намекнул: отставка Яценюка вполне возможна.

Кстати, риторические вопросы от Луценко - это пример, как можно валить проблемы с больной головы на здоровую. Возьмем тарифы. Не «порошенковский» ли юнец возглавляет комиссию, которая и установила грабительские тарифы, которые и сделали из украинцев, цитируя Луценко, «этих бедных, обездоленных, доведенных до отчаяния людей». И, согласно законодательству, комиссия правительству не подчиняется.

Впрочем, когда прокурорам и СБУ с коррупцией бороться, поиском убийц Небесной сотни заниматься, из-за рубежа деньги Януковича возвращать, если все силы брошены на поиск компромата на Корбана.

Идем дальше - борьба с коррупцией и бандитизмом. Ну, здесь целые трактаты можно писать. Кто такой Шокин, и кому он подчиняется? Почему и отечественные эксперты, и весь мир требуют его увольнения, но президент уцепился за него, как утопающий за соломинку?

Аналогично по главе СБУ. Теперь, надеюсь, все понимают, почему Порошенко уволил Наливайченко и назначил главой спецслужбы Грицака? Кто такой заместитель главы СБУ Демчак, и чью волю он выполняет?

Впрочем, когда прокурорам и СБУ с коррупцией бороться, поиском убийц Небесной сотни заниматься, из-за рубежа деньги Януковича возвращать, если все силы брошены на поиск компромата на Корбана.

И после такой «яркой борьбы с коррупцией», возвратом «смотрящих» на ключевые стратегические предприятия, пассаж об отсутствии инвестиций от Луценко и вовсе звучит как издевательство.

Другие известные политические персонажи ведут себя не менее экстравагантно.

Вообще не понятно, почему все так уперлись в это кресло премьера. Кто бы на нем не сидел – Яценюк, Барсук или даже Чингачгук – всем придется следовать требованиям основного кредитора. Международного валютного фонда.

С Ляшко все понятно: готов в любой момент за вилы схватиться, чтобы премьером стать. Вот только хочет ли страна видеть такого премьера?

Удивляет Тимошенко. Если честно, думал, что «посиденьки в колонии» пойдут Юлии Владимировне на пользу. Во всяком случае, пропадет этот страшный авантюризм и неистребимая жажда к власти любой ценой. Ан нет! Борется Тимошенко, как в старые времена, со всеми сразу: и с давним оппонентом Порошенко (обвиняет президента в кулуарных договоренностях с Кремлем по Донбассу), и недавним соратником и учеником Яценюком. С последним даже больше.

«Извините за эмоции, но иногда хочется придушить воспитанников, блин!», - заявила Тимошенко в прямом эфире, едва скрывая эмоции. В итоге, требования одно – срочно отправить правительство Яценюка отставку. Даже если перевыборы Верховной Рады будут назначены – все по барабану, лишь бы…

Еще больше удивляет фракция «Самопомич». Вроде бы - новая сила в парламенте. Не заезженная. Должна новые подходы в политике генерировать. Иногда так и происходит. К примеру, когда отстаивается требование провести перевыборы в Кривом Роге. Или их позиция и предложения по изменениям в Конституцию. Или их замечания по налоговым изменениям при рассмотрении в декабре. Или предложения к основному финансовому документу страны – госбюджету, когда он рассматривался. Но потом – бац, что- то происходит, глючит, и «Самопомич» не голосует за бюджет, понимая, к чему это может привести. Или нынешнее требование – отправить в отставку правительство. Зачем, спрашивается? Ведь ущерб и удар по стране очевиден.

И потом, не на основании ли требований МВФ написано и коалиционное соглашение?Вообще не понятно, почему все так уперлись в это кресло премьера. Кто бы на нем не сидел – Яценюк, Барсук или даже Чингачгук – всем придется следовать требованиям основного кредитора. Международного валютного фонда.

Кстати, что касается его выполнения, то здесь – большой камень как раз в огород депутатов, которые все больше любят понежится на заморских пляжах, нежели пыхтеть в комитетах над законами.