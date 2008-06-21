Яценюк уйдет в отставку в случае распада коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК 20 июня в эфире телекомпании «Интер» заявил о том, что подаст в отставку в случае распада коалиции.

«(После завершения всех процедур по формированию новой коалиции) я выйду на трибуну парламента и заявлю, что создана новая коалиция. Таким образом, и глава Верховной Рады, и все другие друзья идут в отставку и формируются новые руководящие органы»", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, он считает, что в случае распада коалиции все кто к ней был причастен, должны будут сложить полномочия.

"Если уходит коалиция, если она распадается, то объективно надо уходить всем, кто имел отношение к этой коалиции", - отметил А.ЯЦЕНЮК.