Рада 7 раз провалила включение "безвизовой поправки": не голосовали более 30 депутатов от БПП

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты семь раз пытались включить соответствующий законопроект (№3755) в повестку дня, но он набирал максимум 206 голосов.

Как видно из результатов голосования, за законопроект не голосовали более 30 депутатов от БПП, еще 29 депутатов фракции отсутствовали на заседании, от НФ не голосовали 9 депутатов, еще 10 отсутствуют.

Вместе с тем депутаты включили в повестку дня сессии законопроект о Государственном Флаге Украины и законопроект о нулевой декларации.

В числе прочих включен и законопроект, который касается обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе что касается госпредприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Читайте такжеПорошенко прокомментировал скандальную поправку, тормозящую введение безвизового режимаКак сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, в соответствии с которой на год перенесено введение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

5 января народный депутат от «БПП» Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект «О внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.