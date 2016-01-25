США провели военные тренировки и предоставили Украине оборудование на сумму $266 миллионов - Пайетт

Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайетт в своем блоге для "Украинской правды".

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"С 2014 года мы предоставили оборудование и провели подготовку военных на сумму более $266 млн, чтобы помочь украинским силам улучшить контроль и безопасность границ, действовать эффективнее и безопаснее, защищать суверенитет и территориальную целостность своей страны", - заявил дипломат.

По словам Пайетта, во время поездки в Хмельницкий, где американские военные из 10-й группы сил специальных операций осуществляют подготовку украинских военных из Сил специальных операций, он еще раз убедился, что украинское войско стремится идти по пути реформ, двигаться в направлении европейских институтов, в направлении создания войска по стандартам НАТО и сил специального назначения.

"Мы очень гордимся тем, что США являются частью этого проекта", - резюмировал посол.