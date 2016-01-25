В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию

Как отмечают в ведомстве, Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась оспорить Правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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«Данное заключение установило несоответствие деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям украинского законодательства», - говорится в сообщении.

Высший административный суд установил, что «кассационная жалоба является необоснованной, а изложенные в ней доводы не вызывают необходимости проверки материалов дела, поскольку заявитель не приводит оснований, позволяющих считать, что суд неправильно применил нормы материального или процессуального права».

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит.

Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеуказанного Правового заключения и соответственно запрета КПУ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Как отмечалось в иске, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

30 сентября 2015г. Окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян.

16 декабря 2015 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.