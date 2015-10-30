КПУ подала в ЕСПЧ иск против Украины

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"В июле 2015 года Министерство юстиции Украины, выполняя заказ правящего режима и ссылаясь на антиконституционные так называемые законы о "декоммунизации", выдало противоправный приказ, которым запретило Компартии участвовать в выборах в местные советы. Зависимые украинские суды, как и Министерство юстиции, отказались восстановить законные права коммунистов на волеизъявление", - сказано в сообщении.

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Из-за этого, как отмечает Компартия, она была вынуждена, руководствуясь нормами международного права, обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления справедливости.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

КПУ у них формально не участвовала, поскольку само название партии подпадает под запрет согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Однако представители КПУ все же баллотировались на этих выборах - от партии "Новая держава".