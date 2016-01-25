Гройсман не видит целесообразности в референдуме по статусу Донбасса

Об этом он сказал на брифинге, комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заявление премьер-министра Арсения Яценюка о возможности проведения референдума по вопросу принятия изменений в Конституцию, передает корреспондент УНИАН.

«Я отношусь к идее проведения референдума как к идее. Я ее услышал вчера из уст премьер-министра по телевидению», - отметил Гройсман.

При этом он добавил, что всегда может быть использован такой механизм, как референдум. В то же время спикер подчеркнул, что не видит необходимости выносить на референдум вопрос об особом статусе Донбасса, отдельных его территорий, поскольку в унитарной стране никакого особого статуса ни одной из областей или ее частям не может быть предоставлено.

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Гройсман подчеркнул, что возможно провести по этому поводу социологическое исследование, чтобы увидеть точку зрения людей.

По его словам, в изменениях в Конституцию в части децентрализации "никакие специальные статусы" не предусмотрены и "зачем поднимать этот вопрос?".

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"Если бы в изменениях в Конституцию было записано, чтобы дать Донбасса особый статус, то это было бы похоже на федерализацию, но поскольку этого там нет, то и спрашивать об этом не нужно, поскольку это будет определенная манипуляция", - отметил Гройсман и добавил: «Все остальное - это идея, которая может быть обсуждена».

Как сообщал УНИАН, 24 января премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию.