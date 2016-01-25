БПП настаивает на немедленном создании ВСК по расследованию подкупа депутатов - Кононенко

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, эта комиссия должна расследовать факты политической коррупции, о которой все чаще говорят, особенно в плане принятия изменений в Конституцию.

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"В ходе рассмотрения изменений в Конституцию возникло все больше слухов о торгах за голоса, об обещаниях оплаты за голос. Мы знаем, что были обнародованы прокуратурой факты получения отдельными народными депутатами денежных средств для решения тех или иных вопросов. Поэтому зарегистрирован соответствующий проект постановления №3746, и мы настаиваем на создании такой ВСК", - подчеркнул Кононенко.

Проект постановления №3746 о создании указанной ВСК внесели 4 января депутаты от БПП Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Ольга Червакова, Сергей Лещенко и внефракционная Ирина Суслова.

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