Украина получила гарантии по донорской помощи на восстановление Донбасса – Порошенко

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Возвращение оккупированных территорий – это соборность. Отношение к временно перемещенным лицам – это соборность. Не надо пугаться, что сейчас они сядут на нашу шею, это не так, потому что программа донорской помощи на восстановление Донбасса проговорена, мы получили соответствующие гарантии, и мы на сегодняшний день не остаемся сам на сам в результате огромной работы, которая была проведена по формированию мощной мировой коалиции в поддержку Украины», - заявил он.

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По словам президента, мир четко декларирует свою поддержку Украине, «что будет касаться, в том числе, инвестиционной программы по восстановлению инфраструктуры Донбасса».