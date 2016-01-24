Порошенко: Децентрализация – это ключевой элемент подготовки Украины к будущему членству в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что децентрализация – это ключевой элемент нашей подготовки к будущему членству в Евросоюзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

По словам главы государства, Украина ориентируется на современные европейские модели местного самоуправления, Европейскую хартию местного самоуправления.

"Децентрализация – это ключевой элемент нашей подготовки к будущему членству в Евросоюзе. И это, если хотите, дополнительная гарантия ее необратимости", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрено, он будет считаться отклоненным.

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Вместе с тем 19 января 2016 года в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций "БПП" и "Народный фронт") относительно официального толкования положения статьи 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины" в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессию парламента или же "имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады".